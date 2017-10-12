Новичок "Лады" Харпер отдал предпочтение КХЛ перед АХЛ для карьерного роста

Нападающий "Лады" Шейн Харпер подчеркнул, что решил сделать выбор в пользу клуба КХЛ, а не АХЛ, чтобы добиться карьерного роста. В октябре форвард подписал годичный контракт с тольяттинцами.

28-летний американец в прошлом сезоне сыграл 14 матчей за "Флориду" в регулярном чемпионате НХЛ, набрал в них 3 (2+1) очка. В сентябре этого года он проходил просмотр в "Лос-Анджелесе".

– Я провел семь лет в АХЛ, поэтому решил, что пора что-то поменять в своей карьере, и решил поехать в КХЛ. Надеюсь, что благодаря игре за "Ладу" в моей карьере произойдет подъем, – приводит "Р-Спорт" слова Харпера. – Когда я покинул тренировочный лагерь "Лос-Анджелеса", то не захотел возвращаться в АХЛ, а решил попробовать себя в КХЛ, ведь это вторая по силе лига мира после НХЛ. Посмотрим, смогу ли я проявить себя в ней.

У меня было несколько предложений из КХЛ в прошлом году, но этой осенью, когда я оказался свободен, "Лада" была первой командой, которая предложила мне контракт. Я взял пару дней на раздумья, после чего согласился.