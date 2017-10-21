Николай Прохоркин: "У ЦСКА была длинная серия побед? Разве ж это длинная?"

Нападающий СКА Николай Прохоркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (4:3 ОТ) подчеркнул, что прерывание серии финского клуба – самый приятный момент встречи. По словам форварда, игра получилась грубой и жесткой.

Подопечные Олега Знарка прервали беспроигрышную серию "джокеров", которая составляла 15 матчей.

– Вы остановили победную серию "Йокерита".

– Это, я думаю, самый приятный момент. Потому что игра была очень неприятная. Грубая, жесткая, напряженная.

– Среднюю зону с диким трудом преодолевали.

– Да. Мы наигрывали на тренировках, как выходить из зоны зощиты, как проходить среднюю, как вообще действовать против "Йокерита". Но они "забор очень хорошо выстраивают". Вообще, команда у них очень интересная в этом году.

– К ЦСКА успеете восстановиться?

– Такие игры выматывают, конечно. Но у нас нет другого шанса – кроме как восстановиться.

– У них тоже длинная победная серия была.

– Разве ж это длинная? Хочется ЦСКА обыграть. Хочется и можется. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что в текущем сезоне невские армейцы установили рекорд по количеству побед подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Они выиграли 20 встреч к ряду.

СКА прервал 15-матчевую победную серию "Йокерита"//

"Локомотив" Квартальнова прервал 9-матчевую победную серию ЦСКА