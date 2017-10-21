СКА прервал 15-матчевую победную серию "Йокерита"

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в овертайме одержал победу над "Йокеритом" – 4:3 (ОТ).
В составе "джокеров" заброшенными шайбами отличились нападающие Мика Ниеми, Антти Пильстрем и Никлас Йенсен, который набрал три (1+2) очка.
За петербуржцев забросили защитник Вячеслав Войнов и форварды Сергей Калинин и Сергей Широков, записавший на свой счет два (1+1) балла. Автором победной шайбы стал капитан петербуржцев Павел Дацюк.
Таким образом подопечные Олега Знарка прервали беспроигрышную серию финского клуба, которая составляла 15 матчей.
Напомним, что в текущем сезоне невские армейцы установили рекорд по количеству побед подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Они выиграли 20 встреч к ряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Ниеми - 3 (Н. Йенсен, Гилрой), 28:49 - 0:1. Широков - 12 (бол., Херсли), 33:14 - 1:1. Н. Йенсен - 8 (Норман, Лауридсен), 35:31 - 1:2. Войнов - 3 (Гавриков, Широков), 37:24 - 2:2. Пильстрем - 4 (Н. Йенсен), 47:41 - 2:3. Калинин - 9 (бол., Хафизуллин, Ковальчук), 57:58 - 3:3. Дацюк - 6 (Гусев), 61:01 - 4:3.
Вратари: Шестеркин - Запольски.
Штраф: 6 - 20.
Броски: 37 (14+13+8+2) - 28 (7+11+10+0).
Судьи: Наумов, Франо.
21 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Турнирная таблица – здесь //
Трансляция матча "Йокерит" – СКА//
Суперсерия СКА. 20 побед, 92 гола
- СКА СПб
- Павел Дацюк
- Сергей Калинин
- Сергей Широков
- Антти Пильстрем
- Йокерит
- Вячеслав Войнов
- Никлас Йенсен
- Мика Ниеми
inTourist
ABMSIB, завидуй молча.
20:07
ростовский свин
йокерит это светлое пятно кхл... никогда не думал что буду смотреть русскую лигу из-за финской команды....
20:04
shpasic
из 20 минут штрафа 10 - дисциплинарный штраф Норману в перерыве, если судить по трансляции СЭ.
19:59
ABMSIB
Да, судьишки прикормленные газпромовские - они и будут чемпионами КХЛ 17/18
19:54
П_о_в_а_р
Штраф 6 - 20. А чё так долго мучились та?
19:53
LemieuxMario
финики дали бой)))
19:42
gibson
Лучший матч сезона! Правда я видел их только два:-)
19:37
майор99
Они выиграли 20 встреч к ряду. КХЛ=========="Кряду" пишется слитно
19:36
MIKE-BEST
Шикарный матч! Было бы побольше таких команд как Йокерит.
19:34
ttc
А судьишки то прикормленные, газпромовские....
19:32
Bossonn
Мощный матч!!
19:27