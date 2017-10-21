СКА прервал 15-матчевую победную серию "Йокерита"

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в овертайме одержал победу над "Йокеритом" – 4:3 (ОТ).

В составе "джокеров" заброшенными шайбами отличились нападающие Мика Ниеми, Антти Пильстрем и Никлас Йенсен, который набрал три (1+2) очка.

За петербуржцев забросили защитник Вячеслав Войнов и форварды Сергей Калинин и Сергей Широков, записавший на свой счет два (1+1) балла. Автором победной шайбы стал капитан петербуржцев Павел Дацюк.

Таким образом подопечные Олега Знарка прервали беспроигрышную серию финского клуба, которая составляла 15 матчей.

Напомним, что в текущем сезоне невские армейцы установили рекорд по количеству побед подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Они выиграли 20 встреч к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Ниеми - 3 (Н. Йенсен, Гилрой), 28:49 - 0:1. Широков - 12 (бол., Херсли), 33:14 - 1:1. Н. Йенсен - 8 (Норман, Лауридсен), 35:31 - 1:2. Войнов - 3 (Гавриков, Широков), 37:24 - 2:2. Пильстрем - 4 (Н. Йенсен), 47:41 - 2:3. Калинин - 9 (бол., Хафизуллин, Ковальчук), 57:58 - 3:3. Дацюк - 6 (Гусев), 61:01 - 4:3.

Вратари: Шестеркин - Запольски.

Штраф: 6 - 20.

Броски: 37 (14+13+8+2) - 28 (7+11+10+0).

Судьи: Наумов, Франо.

21 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Турнирная таблица – здесь //

Трансляция матча "Йокерит" – СКА//

Суперсерия СКА. 20 побед, 92 гола