Николай Прохоркин: "КХЛ – не предел мечтаний. Надо поиграть в НХЛ"

Форвард СКА Николай Прохоркин назвал опыт выступлений в АХЛ в сезоне-2012/13 за "Манчестер Монархс" приключением. Нападающий отметил, что игра в Северной Америке дала ему очень многое.

– Что запомнилось в АХЛ?

– Это было как приключение. Но оно было необходимо, потому что в ЦСКА у меня тогда вообще не получалось, не замечали меня. Травмировался первый центральный, так звено вчетвером каталось на тренировках. Меня не ставили. Хотя я был то ли пятым, то ли шестым центральным – не помню уже. Место свободно, хоть на тренировке поставьте к ним – так нет же. Лучше вчетвером, чем со мной. Мне надо было как-то привлечь к себе внимание. И клюнули же. Но там агентская работа была слабенько проведена. Мне тогда 18 лет было. Говорили: все нормально будет, контракт пробьешь, это же КХЛ – они ничего не смогут сделать.

Когда тебе говорят такое люди, которые давно этим занимаются, в голове все просто: ладно, поехали. И поехали. Ждал локаута, тренировались в основном, но все равно интересно было. Страшновато, потому что не понимаешь ничего вообще, когда один, и языка не знаешь. Чего там ждать, выгонят ли тебя, возьмут ли, если обратно возвращаться. Но когда приехал, хорошо встретили: и тренерский штаб, и персонал, и ребята – все помогали. Дуайт Кинг из "Автомобилиста" как раз там был, мы вместе ездили тренироваться.

– Не жалко, что вернулись?

– Нет. Совсем пока не жалею. Но я же жизнь там полностью не вкусил. В НХЛ не поиграл, не зацепился. Поэтому до конца не знаю, жалко или не жалко. Но насчет АХЛ – точно не жалею. Посмотрел, что это такое вообще, многое осмыслил, как-то по-другому относиться стал – к себе, к игре. Приехал сюда – в ЦСКА Торчетти на следующий год пришел, и мне моя поездка очень многое дала. Хотя бы то, что язык немножко подучил – те же хоккейные термины, уже многое дало.

А так – я все равно туда поеду. Попробуюсь. Конечно, надо там поиграть. А смысл вообще в хоккей играть, если туда не стремиться? Ты же с детства приходишь, ну, я по крайней мере приходил с мыслью, что Суперлига и КХЛ – это не предел моих мечтаний. Альбомы же собирали с наклейками, карточки энхаэловские. Кого мы вклеивали в эти альбомы? Энхаэловских звезд. И все мысли только об этом были. Прожить зря жизнь, занимаясь с пяти лет, ломаться, столько трудиться, чтобы просто поиграть в КХЛ? Тогда не стоило бы даже начинать. Не то чтобы КХЛ – слабая лига. Но просто есть предел, скажем так. Что бы кто ни говорил, что мы идем, мол, по пятам за НХЛ, но она все равно выше. Поэтому там обязательно надо поиграть. (Игорь ЕРОНКО)

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