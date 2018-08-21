Николай Кулемин: "Цель - Кубок Гагарина. Я его еще не выигрывал"

Нападающий Николай Кулемин, который подписал трехлетний контракт с "Магниткой", в интервью "СЭ" отметил, что мечтает выиграть Кубок Гагарина. Также он не закрывает двери перед возвращением в НХЛ​.

– Возвращаясь в "Магнитку", вы ставили себе какую-то цель?

– Кубок Гагарина. Я его еще не выигрывал. Чемпионство с "Металлургом" было в 2007-м, еще в Суперлиге.

– А светит ли нынешней "Магнитке" Кубок Гагарина?

– Я считаю, что у нас достаточно хороших ребят, чтобы команда выполнила задачу.

– Предложения из НХЛ этим летом были?

– Там рынок открывается 1 июля. Были переговоры, но я не стал ждать и вернуться в КХЛ. Много бытовых вопросов надо решать, поэтому в конце июня уже договорился с "Магниткой".

– Совсем недавно вы говорили, что возвращаться в Россию еще рано – мечтаете выиграть Кубок Стэнли. Оставили мечту?

– Посмотрим. Может, еще вернусь.

– Вам будет минимум 35.

– Многие играют и после сорока. (Игорь ЕРОНКО)

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