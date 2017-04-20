Никита Трямкин: "Не считаю, что переходом в "Автомобилист" "понизил себя"

Российский защитник Никита Трямкин, вернувшийся из "Ванкувера" в "Автомобилист", в интервью официальному сайту екатеринбургского клуба объяснил причины такого решения. По его словам, в другую команду он перейти не мог.
– Какие впечатления от возвращения в родную команду?
– Самые лучшие, ведь я вернулся домой. Эмоции самые положительные.
– Успели с кем-то из игроков "Автомобилиста" встретиться?
– Нет. Пока не встречались. Сейчас у меня по-прежнему много дел. Ежедневные поездки. Каждый день загруженный. Но мы договорились, что в ближайшие пару дней непременно увидимся.
– С семьей успели повидаться?
– Вот это время как раз было на семью. Родные, дедушки, бабушки. Они нас с женой целый год не видели, надо им тоже время уделить. Не так, чтобы на 10 минут приехать, а по-настоящему приехать, посидеть, пообщаться.
– Не считаете, что ваш переход из НХЛ – это "игра на понижение"?
– А кто сказал, что здесь хуже? Я не считаю, что это шаг назад. Решение о нашем совместном будущем мы приняли всей семьей. Поэтому я не считаю, что этим шагом "понизил себя".
– А что стало решающим фактором при переходе в "Автомобилист"?
– В другую команду я в принципе не мог перейти. В случае возвращения домой даже не обсуждалось, что я поеду именно сюда.
– Многие болельщики вас сватали в СКА...
– Ну... Что поделать? У каждого свое мнение. Если слушать все мнения, как жить тогда?
Дополнительная информация
http://eanews.ru/news/sport/Nikita_Tryamkin__Ya_rad_chto_vernulsya_v_Ekaterinburg_20_04_2017/