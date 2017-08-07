Никита Нестеров: "Зачем мне прощаться с НХЛ? Просто сейчас я выбрал Россию"

Защитник ЦСКА и олимпийской сборной России Никита Нестеров в преддверии матча с Канадой на Sochi Hockey Open в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что ему всегда приятно играть за национальную команду. По словам хоккеиста, статус турнира не влияет на эмоции, потому что здорово защищать честь страны.

- Какие впечатления от игры за олимпийскую сборную на Sochi Hockey Open? - вопрос Нестерову.

- За свою страну всегда приятно играть на любых турнирах, будь то первая или олимпийская сборная. Это всегда здорово.

- А от ЦСКА первые впечатления?

- Хорошая команда, боевая. Народу много, и конкуренция будет высокая.

- Не слишком много народу?

- Конкуренция всегда только на пользу идет, надо работать и быть лучшим, чтобы попасть в состав.

- Трехлетний контракт – это, прежде всего, желание ЦСКА?

- Это обоюдное желание, меня все устраивает.

- При этом вы не прощаетесь с НХЛ?

- Конечно, нет, а зачем с ней прощаться? Дальше видно будет, просто сейчас я выбрал Россию.