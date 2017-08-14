Никита Квартальнов покинул "Нефтехимик"

"Нефтехимик" по своей инициативе расторг контракт с нападающим Никитой Квартальновым, информирует официальный сайт клуба. Ранее тренерский штаб клуба перевел форварда в ВХЛ.
В прошлом сезоне 23-летний игрок провел за команду 27 игр и набрал 4 (2+2) очка. Всего в КХЛ Квартальнов в 131 матчах набрал 11 (7+4) очков.
– "Нефтехимик" благодарит Никиту за совместную работу и желает ему дальнейших успехов в хоккейной карьере", – говорится в сообщении.
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http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/-neftehimik-rastorg-kontrakt-s-nikitoy-kvartalnovim-52687/
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