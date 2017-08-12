Ник Шос: "Куньлунь" в этом сезоне будет серьезным соперником"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Ник Шос после победы над "Куньлунем" (3:2) в матче Мемориала имени Ивана Ромазана, подчеркнул, что главный тренер Майк Кинэн хорошо подготовил свою команду. По его словам, "Ред Стар" в будущем сезоне станет серьезным соперником.

- Мы играли с "Куньлунем" несколько дней назад в Сочи, Майк (Кинэн. - Прим. "СЭ") хорошо подготовил команду на игру против нас, - приводит пресс-служба "Магнитки" слова Шоса. - У нас был медленный старт - тренерский штаб провел с нами хороший разбор тех моментов, и мы включились, начали появляться моменты, смогли забить свои шайбы и, в конце концов, выиграть игру. В отличие от прошлого матча соперник вышел более заряженным и подготовленным. "Куньлунь" в этом сезоне точно будет серьезным соперником.

- Вы забросили при игре в большинстве. Насколько эта шайба важна, учитывая, что "Металлург" в прошлых матчах играл не так ярко в неравных составах?

- Да, мы становимся лучше, появляются новые возможности - мы уделяем этому дополнительное время на тренировках каждый день, разговариваем об этом. Состав команды серьезно изменился в межсезонье и нужно дождаться появления "химии", но уже сейчас видно, что есть прогресс.