Неявка Анисина на раскатку "Кузни" не связана со скандалами

Агент нападающего новокузнецкого "Металлурга" Михаила Анисина Игорь Попов подчеркнул, что отсутствие форварда на утренней тренировке команды в день матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" не имеет скандальной подоплеки. По его словам, Анисин восстанавливается после болезни.

Как ранее сообщал "СЭ", Михаил Анисин и Андрей Первышин были отстранены от утренней раскатки "Кузни".

- Ничего серьезного там нет, он просто после болезни, - приводит ТАСС слова Попова. - Остальное - это домыслы. Видимо, до сих пор думают по его старым историям. Он переболел, есть слабость, поэтому решили его не использовать.

Последний матч за "Металлург" Анисин сыграл 4 октября с "Сибирью".

- Тогда он играл, по большому счету, больным с температурой, вирус какой-то подхватил. Ждет, пока восстановится до конца, - подчеркнул агент.