13:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Анисина и Первышина вывели из состава "Кузни"

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Как стало известно "СЭ", хоккеистов новокузнецкого "Металлурга" Михаила Анисина и Андрея Первышина отстранили от утренней раскатки команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи". Причины пока не разглашаются.

- Да, эти хоккеисты сегодня не сыграют, - подтвердил пресс-атташе клуба Михаил Фрунзе. - Но причины я пока назвать не готов.

Анисин и Первышин пришли в команду в этом сезоне, причем последний летом был отчислен из "Трактора" по дисциплинарным причинам. К Анисину же было много претензий со стороны тренерского штаба и несколько матчей он пропустил "из-за плохой формы". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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