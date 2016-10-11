Анисина и Первышина вывели из состава "Кузни"

Как стало известно "СЭ", хоккеистов новокузнецкого "Металлурга" Михаила Анисина и Андрея Первышина отстранили от утренней раскатки команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи". Причины пока не разглашаются.

- Да, эти хоккеисты сегодня не сыграют, - подтвердил пресс-атташе клуба Михаил Фрунзе. - Но причины я пока назвать не готов.

Анисин и Первышин пришли в команду в этом сезоне, причем последний летом был отчислен из "Трактора" по дисциплинарным причинам. К Анисину же было много претензий со стороны тренерского штаба и несколько матчей он пропустил "из-за плохой формы". (Алексей ШЕВЧЕНКО)