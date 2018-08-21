Нереально крутое световое шоу Умарка. Видео

Сегодня в Уфе состоялся день болельщика "Салавата Юлаева". Он был приурочен к победе команды в чемпионате России сезона-2007/08.

Во время мероприятия на "Уфа-Арене" противостояли две команды - нынешний состав "Салават" и чемпионский 2008 года. В конкурсах игроки определяли сильнейших в силе броска, точности, выходах 3 в 0, а также вратарской дуэли.

Особенно отличился шведский нападающий Линус Умарк. Он показал световое шоу во время исполнения броска.