"Нефтехимик" в овертайме обыграл "Барыс"

"Нефтехимик" победил "Барыс" в матче регулирного чемпионата КХЛ - 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1). Победная шайба на счету защитника Адама Полашека.

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"Барыс" (Астана) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Дитц - 3 (Петерссон), 1:03 - 1:0. Руохомаа - 1 (бол., Сергеев, Ежов), 7:07 - 1:1. Старченко - 4 (бол., Дитц, Петерссон), 17:19 - 2:1. Михнов - 1 (бол., Порядин, Брынцев), 21:39 - 2:2. Валк - 1 (бол., Боченски), 32:05 - 3:2. Старченко - 5 (Петерссон, Маклюков), 34:39 - 4:2. Куликов - 1 (бол., Михнов, Шарипзянов), 41:59 - 4:3. Няттинен - 2 (Огурцов), 58:58 - 4:4. Полашек - 1 (бол., Пуустинен, Руохомаа), 61:41 - 4:5.

Вратари: Карлссон - Ежов.

Штраф: 18 - 20.

Броски: 30 (6+8+16+0) - 41 (12+19+8+2).

Судьи: Букин, Васильев.

12 сентября. Астана. "Барыс-Арена".

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