"Нефтехимик" продлил контракт с генеральным менеджером Якуповым

"Нефтехимик" продлил соглашение с генеральным менеджером и директором Раилем Якуповым, сообщает клубная пресс-служба. Новый контракт рассчитан до 30 апреля 2019 года.



Напомним, что Якупов работает в "Нефтехимике" на должностях директора и генерального менеджера с марта 2017 года. В прошедшем сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции с 94 очками. В первом раунде плей-офф нижнекамцы проиграли "Трактору" (1-4 в серии).



