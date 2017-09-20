"Нефтехимик" обыграл рижское "Динамо". Пока без Ягра

"Нефтехимик" обыграл "Динамо" из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Нижнекамцы делят лидерство в Восточной конференции по очкам с еще четырьмя клубами - "Салаватом Юлаевым", "Автомобилистом", "Ак Барсом" и "Куньлунем".

Отметим, что в этом сезоне нижнекамцы могут усилиться вторым бомбардиром в истории НХЛ Яромиром Ягром. Сам хоккеист не исключает возвращения в КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Рига) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Куликов - 2 (Аркалов, Хайруллин), 14:45 - 1:0. Здунов - 1, 35:25 - 2:0.

Вратари: Ежов - Питерс (57:34 - 58:04, 58:18).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 27 (12+11+4) - 27 (5+14+8).

Судьи: Зибинин, Сидоренко.

Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".