"Нефтехимик" дома победил "Локомотив"

"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Локомотив" – 2:1. Решающую шайбу за восемь минут до конца третьего периода забросил нападающий Дмитрий Макаров. Нижнекамский клуб одержал третью победу в последних четырех встречах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Контиола - 3 (мен., Гавриков, Тальбо), 16:46 - 0:1. Китаров - 1 (Двуреченский), 41:22 - 1:1. Дм. Макаров - 1 (Коньков, Кузьмин), 52:37 - 2:1.

Вратари: Лисутин - Красоткин.

Штраф: 24 - 8.

Броски: 29 (10+10+9) - 36 (11+12+13).

Судьи: Кадыров, Сидоренко.

14 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".