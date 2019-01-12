Названы четыре игрока МХЛ, которые сыграют в Матче звезд КХЛ

КХЛ назвала имена четырех хоккеистов из МХЛ, которые примут участие в Матче звезд КХЛ. Определены они были по итогам Кубка вызова, в котором сборная Запада выиграла у Востока со счетом 2:0.

В Матче звезд сыграют Марк Верба ("Русские Витязи"), Антон Васильев ("Динамо", СПб), Кирилл Марченко ("СКА-1946") и Арсен Хисамутдинов ("Реактор").

Матч звезд КХЛ пройдет 21 января в Казани. Ранее были объявлены 44 участника встречи из 23 клубов лиги.