Найджел Доус: "В первых матчах "Барыс" продемонстрировал результат, которого не ожидал"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сибирью" (1:5) подчеркнул, что команда халатно отнеслась к созданным моментам. По его словам, казахстанцам предстоит много работы над ошибками.

- У нас было очень много шансов забить и выйти вперед по ходу игры, особенно в первом и втором периодах, - приводит пресс-служба казахстанского клуба слова Доуса. - Мы старались переломить ход встречи, но халатно отнеслись к моментам, у нас было как минимум три стопроцентных шанса, которые мы не использовали.

Не реализовали ни одного большинства. Перебросали соперника, но безрезультатно. А в третьем периоде удаления немного надломили нас, пропустили две шайбы. В общем, нам предстоит еще много работы, чтобы улучшить нашу игру.

- Состав "Барыса" значительно обновился, в этом сезоне абсолютно все тройки нападения новые - не такие, как в прошлом сезоне. Может быть, и в этом кроется причина пока не совсем хорошей реализации моментов?

- Результат, который мы показали в первых матчах нового сезона - это не то, чего мы ожидали. Да, у нас много новых игроков, в том числе молодежи или тех, кто только дебютировал в КХЛ. Но это не оправдание, нужно настраиваться на хорошую игру, на результат. Тем более на данный момент это очень важно, впереди серьезный турнир для сборной Казахстана, борьба за путевку на Олимпиаду, и почти в таком же составе, как и сейчас, мы будем выступать в Норвегии. Там никто не посмотрит, новые у нас игроки, молодые ли они, все будут биться за очки, за право сыграть на Олимпиаде. Поэтому не нужно думать об этом. Просто стараться играть внимательнее, осознаннее и с холодной головой.