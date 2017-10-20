Найджел Доус: "Не жалею, что не смогу сыграть за Канаду на Олимпиаде-2018"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус в интервью "Спорт день за днем" отметил, что рад выступать за сборную Казахстана. Форвард также добавил, что запрет хоккеистам НХЛ выступать на Олимпиаде-2018 – большое разочарование для болельщиков.

– Приближаются Олимпийские игры. Вы не расстроены, что не имеете больше права выступать за сборную Канады?

– Нет, никаких сожалений у меня нет. Мне нечего уже волноваться – я не могу играть за сборную Канады. Я уже ничего не могу поделать.

– Несколько лет назад вы могли представить себе, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду?

– Конечно, нет. Даже в этом году переговоры шли долго. Думаю, это большое разочарование для игроков НХЛ и болельщиков. Но в то же время – это уникальная возможность для хоккеистов, играющих в Европе, которые раньше не могли бы получить такой отличный шанс.

– Вы мечтали играть за сборную Канады на Олимпиаде?

– Я уже выступал за сборную Канады. Если бы я знал, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, возможно, я бы принял другое решение насчет сборной Казахстана. Но что случилось, то случилось. Я ведь не могу предсказывать будущее. Повторюсь, никаких сожалений у меня нет. Я рад был выступать за сборную Казахстана и защищать честь страны на чемпионате мира.