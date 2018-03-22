Найджел Доус: "Цель - быть в команде, которая ставит цель выиграть Кубок Гагарина

Форвард "Барыса" Найджел Доус не исключил переход в другой клуб КХЛ в межсезонье. При этом нападающий готов остаться в Астане, если ему предложат хорошие условия.

– Я не знаю, осилит ли "Барыс" большую сумму, – передает sports.kz слова Доуса. – Но я не приставлял никому к голове пистолет и не требовал ничего. В лиге есть клубы, готовые предложить лучшие варианты, и если это будет на 40-50 процентов больше, чем в Астане, – я уйду туда. Так поступил бы каждый. Я не тороплюсь принимать решение и подписывать контракт. Буду ждать, выслушаю все варианты. И лишь потом решу.

– Знаю, ты не скажешь какие клубы интересовались тобой. Но, все-таки, кроме "Барыса", были еще предложения?

– Мой контракт еще не закончился... Я уверен, они будут. Подожду до середины апреля. Для меня главное – играть в хорошей команде. В той, где есть шанс стать чемпионом. Это самый важный пункт: быть в команде, которая ставит цель выиграть Кубок Гагарина. Игроку важно знать, за что борешься. Ради чего сражаешься в плей-офф. Но это не значит, что я закрываю дверь в "Барыс". Посмотрим, что произойдет дальше.

Грустно осознавать, что это конец, и прощаться с болельщиками. Тяжело прощаться, но это время навсегда останется в моей памяти. Спасибо огромное всем болельщикам за поддержку! Я об этом никогда не забуду.