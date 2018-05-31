Нападающий "Ак Барса" пойман за рулем в нетрезвом виде

Форвард "Ак Барса" Ярослав Косов был пойман казанской автоинспекцией сразу после празднования командой чемпионства – нападающий ехал за рулем в нетрезвом виде. На нарушителя был составлен протокол. Косову грозит лишение водительских прав от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

Сам Ярослав, судя по имеющемуся фото, не очень расстроен случившемся. Впрочем, улыбку можно объяснить эйфорией после празднования завоевания кубка.



Официальный комментарий ХК "Ак Барс" даст в течение ближайших часов. Казанцы сделали Косову квалификационное предложение, но теперь продление контракта - под большим вопросом.