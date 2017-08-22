Наиль Маганов: "У "Ак Барса" есть все, чтобы вернуть Кубок Гагарина"

Президент "Ак Барса" Наиль Маганов отметил, что команда в этом сезоне может завоевать Кубок Гагарина. В последний раз казанцы делали это в 2010 году.

- В прошлом году наша команда добилась отличных результатов, - приводит пресс-служба "Ак Барса" слова Маганова. - Надеемся, что в этом сезоне мы сможем добиться большего успеха и вернуть Кубок Гагарина. У нас для этого все есть. Есть коллектив, который усилился группой отличных игроков, тренерский штаб во главе с Зинэтулой Билялетдиновым и преданные болельщики. Уверен, что к новым спортивным высотам мы можем пойти только вместе. Наша цель – победа.