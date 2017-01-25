Московское "Динамо" забросило "Салавату" шесть шайб

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Салават Юлаев" - 6:2. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Лукаш Кашпар.

Отметим, что в этой встрече форвард "Салавата" Кирилл Капризов установил два рекорда КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Голы: Кашпар - 5 (Вишневский, Карсумс), 0:24 - 1:0. Галимов - 8 (Цветков, Хиетанен), 3:26 - 2:0. Капризов - 20 (бол., Леписто, Умарк), 8:08 - 2:1. Григоренко - 5 (Капризов, Гончаров), 10:18 - 2:2. Брюквин - 5 (Хиетанен), 19:16 - 3:2. Кашпар - 6 (Терещенко, Карсумс), 23:17 - 4:2. Карсумс - 13, 52:33 - 5:2. Федоров - 10 (бол., Цветков), 58:12 - 6:2.

Вратари: Еременко (Лазушин, 10:18) - Сведберг.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 29 (9+10+10) - 21 (4+5+12).

Судьи: Ержабек, Конц.

25 января. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".