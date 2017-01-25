20:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Капризов установил два рекорда КХЛ

0
0
0

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов, набрав два очка в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо", установил сразу два рекорда КХЛ для игроков моложе 20 лет.

Сначала Капризов забросил 20-ю шайбу и превзошел снайперский результат экс-форварда "Трактора" Евгения Кузнецова, установленный в сезоне-2011/12 (19 голов), а затем побил достижение того же Кузнецова по числу набранных очков (41).

Теперь на счету лучшего бомбардира МЧМ-2017 42 (20+22) очка. (Кирилл БУРДАКОВ)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/matchcenter/71006/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ