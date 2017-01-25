Капризов установил два рекорда КХЛ

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов, набрав два очка в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо", установил сразу два рекорда КХЛ для игроков моложе 20 лет.

Сначала Капризов забросил 20-ю шайбу и превзошел снайперский результат экс-форварда "Трактора" Евгения Кузнецова, установленный в сезоне-2011/12 (19 голов), а затем побил достижение того же Кузнецова по числу набранных очков (41).

Теперь на счету лучшего бомбардира МЧМ-2017 42 (20+22) очка. (Кирилл БУРДАКОВ)