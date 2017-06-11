Московское "Динамо" может пропустить сезон в КХЛ

По информации "СЭ", сезон КХЛ-2017/18 может пройти без участия московского "Динамо". У клуба перед игроками и партнерами клуба существуют серьезные долги - около двух миллиардов рублей. У нынешнего руководства нет ни возможности отдать деньги, ни привлечь новых партнеров. Хоккейной команде готов помогать банк ВТБ, но в этом году у него изменилась система спонсорства - средства перечисляются не на счета клуба, а в центральный совет "Динамо".

Именно представители совета отдали в КХЛ необходимые документы для заявки, но у него нет хоккеистов на контракте, тренеров, и они могут лишь дать гарантии о будущем финансировании.

Нерешенным остается вопрос долгов перед хоккеистами за прошлый сезон (трехмесячная зарплата и сезон премиальных) - около 800 миллионов рублей. Новое руководство считает, что этот долг висит на прежнем начальстве, точнее на Андрее Сафронове.

Отмечается, что "Динамо" может взять годичную паузу, чтобы решить свои проблемы, после чего вернется в КХЛ. В этом случае у бело-голубых не будет ни первой команды, ни фарм-клуба, под вопросом и выступление команды в МХЛ. Таким образом, почти 70 хоккеистов, два десятка сотрудников клубов могут остаться без работы за три недели до выхода из отпуска.

В минувшем сезоне "Динамо" дошло до полуфинала Западной конференции, где проиграло СКА (1-4). (Алексей ШЕВЧЕНКО)