Московское "Динамо" дома обыграло "Медвешчак"

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Медвешчак" – 5:1. Решающую шайбу забросил нападающий Александр Кузнецов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – "Медвешчак" (Загреб) – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Карсумс – 4 (Карпов), 6:52 – 1:0. Кузнецов – 2 (бол., Кокарев, Хиетанен), 19:25 – 2:0. Кокуев – 7 (Цветков), 20:41 – 3:0. Паре – 3 (Парлетт, Глумак), 33:08 – 3:1. Миронов – 2 (Кокарев, Игумнов), 38:21 – 4:1. Тарасов – 3 (Федоров), 48:26 – 5:1.
Вратари: Еременко – Ховинен.
Штраф: 13 – 23.
Броски: 28 (13+8+7) – 22 (9+7+6).
Судьи: Кубуш, Оскирко.
10 октября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".