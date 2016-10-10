21:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Московское "Динамо" дома обыграло "Медвешчак"

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Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Медвешчак" – 5:1. Решающую шайбу забросил нападающий Александр Кузнецов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Медвешчак" (Загреб) – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Карсумс – 4 (Карпов), 6:52 – 1:0. Кузнецов – 2 (бол., Кокарев, Хиетанен), 19:25 – 2:0. Кокуев – 7 (Цветков), 20:41 – 3:0. Паре – 3 (Парлетт, Глумак), 33:08 – 3:1. Миронов – 2 (Кокарев, Игумнов), 38:21 – 4:1. Тарасов – 3 (Федоров), 48:26 – 5:1.

Вратари: Еременко – Ховинен.

Штраф: 13 – 23.

Броски: 28 (13+8+7) – 22 (9+7+6).

Судьи: Кубуш, Оскирко.

10 октября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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