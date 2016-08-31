16:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мисхат Фахрутдинов: "Победа над "Адмиралом" придаст уверенности "Амуру"

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Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:1) остался доволен итогом встречи. Наставник добавил, что успех поможет его подопечным чувствовать себя увереннее.

– То, что мы хотели сегодня перед игрой, команда выполнила, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Фахрутдинова. – Немного перестроились по сравнению с прошлыми играми - были более активны впереди, что и дало свои плоды. Нам трудно даются победы, и сегодняшний успех очень важен для уверенности.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/9069/

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