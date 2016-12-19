Мисхат Фахрутдинов: "Амур" лепит звенья из того, что есть"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (1:2) отметил, что в третьем периоде команда, заработав ненужное удаление, дала сопернику глоток воздуха. По словам специалиста, в составе хабаровчан мало мастеров, способных переломить ход игры, вследствие чего приходится "лепить звенья из того, что есть".

– У "Амура" было определенное игровое задание на третий период, – приводит пресс-служба хабаровского клуба слова Фахрутдинова. – Мы вели в счете, пусть даже и с преимуществом всего в одну шайбу. Задания удаляться и пятиться назад не было. Соперник должен был как можно меньше играть в нашей зоне. К сожалению, "Амур" все сделал наоборот. Удаление, которое мы получили, – это глоток воздуха для такой команды, как "Барыс", особенно для первой и второй пятерок.

Что касается второго гола, то в контратаке все пятились назад. Позволили игроку, подобравшему шайбу в собственной зоне, доехать, бросить, еще и добить. Это ни в какие рамки не входит. К сожалению, у нас мало мастеров, которые способны переломить игру. У нас давно не получается в атаке. Защитники, к тому же, подустали. Сезон длинный, много перелетов, это сказывается. Сейчас постараемся ввести свежие силы, но от перестановки слагаемых мало что меняется. У нас нет достойных игроков, которые по-настоящему бы бились и помогали. Лепим звенья из того, что есть.