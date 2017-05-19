Минское "Динамо" откажется от легионеров среди игроков и тренеров

Минское "Динамо" планирует полностью отказаться от услуг легионеров, включая сотрудников тренерского штаба. Главным тренером клуба является канадец Крэйг Вудкрофт, в тренерский штаб также входят два его соотечественника и тренер по физподготовке из Швеции.

– Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного "Динамо", – цитирует БелТА председателя наблюдательного совета клуба Игоря Шуневича. – Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе.

Насколько это можно эффективно и быстро сделать, я доложу главе государства в ближайшее время по его поручению, просчитав все наши шаги и возможности, в том числе финансовые, для реализации такого замысла.

Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи. Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне.