Минское "Динамо" одержало пятую победу кряду

Минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Нефтехимик" – 4:2. Белорусский клуб одержал пятую победу кряду. Нижнекамцы потерпели первое поражение в последних трех встречах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Динамо" (Минск) – 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
Голы: Бэйлен - 3 (Лингле, Эллисон), 1:25 - 0:1. Гаврус - 2 (Скривенс), 7:56 - 0:2. Двуреченский - 1 (Якимов), 13:36 - 1:2. Клинкхаммер - 5 (Скривенс), 28:33 - 1:3. Двуреченский - 2 (Якимов, Огурцов), 29:41 - 2:3. Гаврус - 3 (Лисовец, Степанов), 36:17 - 2:4.
Вратари: Колппанен (Лисутин, 36:17, 58:23) - Скривенс.
Штраф: 6 - 14.
Броски: 34 (9+13+12) - 21 (10+10+1).
Судьи: Кислов, Наумов.
30 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".