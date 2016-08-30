Милош Ржига: "Слован" смог преодолеть эмоции"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над нижегородским "Торпедо" (7:4) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Наставник высоко оценил класс соперника.

– "Слован" провел действительно хороший матч, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Ржиги. – На нашей команде сказывались эмоции, но мы все преодолели. У нижегородцев хорошо получается играть дисциплинированно, нам было тяжело с этим соперником.