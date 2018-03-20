20:59 | Хоккей — КХЛ

Михаил Юньков: "Игроки "Салавата" в матче с "Трактором" старались и работали"

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Нападающий "Салавата Юлаева" Михаил Юньков после третьего матча 1/2 финала Восточной конференции КХЛ против "Трактора" (3:2) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что для его команды выдалась тяжелая игра. Отметим, что в минувшей встрече форвард оформил дубль.

– Как удалось вернуться в игру?

– Немножко удачи, везения. Мы старались, работали. Повезло, наверное, Господь Бог был на нашей стороне.

– Что не удалось в начале?

– Выездная игра тяжелая. Они вышли очень мотивированными у себя дома показать хорошую игру. Мы чуть-чуть проспали. Мы собрались, перевернули игру.

– Как чувствуете себя физически?

– Физически тяжеловато, но ничего, завтра восстановимся. Новый день, новая игра. Должны быть наготове.

– Как оцените поддержку болельщиков на выезде?

– Наши болельщики были лучшие. Мы рады, что они нас всегда поддерживают. Остаемся все вместе, как говорится.

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Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/mikhail-yunkov-my-staralis-rabotali/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Bemep74

че ж ты, шлюха, не сказала сколь твои хозяева проплатили зебрам?

21:02

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