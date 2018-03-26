Михаил Глухов: "Ак Барсу" без разницы, кто будет дальше - легких матчей не будет

Нападающий "Ак Барса" Михаил Глухов отметил характер своей команды в матчах плей-офф КХЛ. Форвард также добавил, что казанцам без разницы, кто попадется в финале Восточной конференции.

- Молодчики пацаны, - цитирует "РИА Новости" Глухова. - Все бьются, красавцы. Два круга прошли, но это только начало. Впереди еще более серьезные игры. Без разницы, кто будет дальше – легких матчей не будет.

Я только недавно начал кататься с командой. Втягиваюсь в работу. Со стороны смотреть за командой тяжело. Переживаешь. Лучше не получать травмы, а играть.

У "Салавата Юлаева" хорошее большинство, хорошее нападение, но есть проблемы в обороне. Много пропускают. "Трактор" – организованная команда, хорошие иностранцы. Легко не будет с ними.