Метсола, Кондратьев и Хохлачев - лучшие игроки недели в КХЛ

На основании анализа статистических данных выступлений игроков, КХЛ определила лауреатов двадцать второй недели турнира в четырех номинациях, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола из "Амура", в трех гостевых матчах одержавший две победы (обе над "Куньлунь Ред Стар"). Благодаря им "Амур" сохранил шансы на выход в плей-офф. Финский голкипер хабаровского клуба отразил 92,59 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,21.

Лучшим защитником признан Максим Кондратьев из "Амура", в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка. В поединке против "Куньлунь Ред Стар" 27 января 35-летний защитник отметился дублем (одна из шайб стала победной). Эти голы стали для него первым и вторым соответственно в нынешнем сезоне. Защитник хабаровчан не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1). На его счету также 9 бросков по воротам, 4 силовых приёма и 8 блокированных бросков соперников.

Лучшим нападающим признан Александр Хохлачев из "Спартака", в двух матчах набравший 6 (4+2) очков (лучший показатель недели среди игроков его амплуа). В поединке против "Северстали" 24-летний форвард сделал хет-трик.

Лучшим новичком признан нападающий Эмилс Гегерис из рижского "Динамо", в трех матчах (в том числе двух гостевых) забросивший три шайбы. В поединке против "Спартака" 18-летний форвард отметился дублем. Эти голы стали для него соответственно первым и вторым в КХЛ. Гегерис не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+4). В среднем нападающий рижан проводил на льду 10 минут 19 секунд, также на его счету 9 бросков по воротам.