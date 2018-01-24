"Металлург" начнет подготовку к оставшейся части сезона 4 февраля

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что игроки команды соберутся для подготовки к оставшейся части сезона 4 февраля.

– В ближайшие дни кто-то из игроков будет отдыхать, кто-то кататься, – цитирует ТАСС Величкина. – 4 февраля команда собирается и начнет работать. 9 февраля она улетает на сборы в Давос, где будет тренироваться в среднегорье пять дней. Там же с 15 по 18 февраля мы сыграем на турнире три матча.

На турнире в Давосе, помимо "Металлурга" и местной одноименной команды, сыграют рижское "Динамо" и чешский "Тршинец".

В последних пяти матчах "Металлург" одержал три победы и занимает шестое место в Восточной конференции. В двух заключительных матчах регулярного чемпионата "Металлург" сыграет 27 февраля с "Югрой" и 1 марта с "Нефтехимиком".



