Мертль перейдет из "Медвешчака" в "Салават Юлаев", Моррисонн продолжит карьеру в "Адмирале"

Директор по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич сообщил, что форвард Томаш Мертль продолжит свою карьеру в уфимском клубе "Салават Юлаев". Детали этого трансфера будут согласованы позже. Кроме того, из загребского клуба уходит защитник Шон Моррисонн, который перейдет в "Адмирал".

- Мертл переходит в "Салават Юлаев" в результате обмена, все детали будут согласованы позже в воскресенье, - приводит "Р-Спорт" слова Мертла. - Защитник Шон Моррисонн переходит в "Адмирал" в результате обмена на денежную компенсацию.