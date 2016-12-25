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Мертль перейдет из "Медвешчака" в "Салават Юлаев", Моррисонн продолжит карьеру в "Адмирале"

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Директор по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич сообщил, что форвард Томаш Мертль продолжит свою карьеру в уфимском клубе "Салават Юлаев". Детали этого трансфера будут согласованы позже. Кроме того, из загребского клуба уходит защитник Шон Моррисонн, который перейдет в "Адмирал".

- Мертл переходит в "Салават Юлаев" в результате обмена, все детали будут согласованы позже в воскресенье, - приводит "Р-Спорт" слова Мертла. - Защитник Шон Моррисонн переходит в "Адмирал" в результате обмена на денежную компенсацию.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161225/1114259031.html

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