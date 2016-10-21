Мегалинский дисквалифицирован на один матч, Дадонов, Дугин и Майоров оштрафованы

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды очередных игр регулярного чемпионата, состоявшихся 20 октября, информирует официальный сайт лиги.

1. "Металлург" (Новокузнецк) – СКА. Время – 54.36

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего СКА Евгения Дадонова (№63) наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.12.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

2. "Автомобилист" – "Динамо" (Москва). Время – 0.53

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Автомобилиста" Дмитрия Мегалинского (№77) наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.7. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Время – 14.21

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Динамо" Егора Дугина (№14) наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.7. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

3. "Югра" – "Локомотив". Время – 56.15

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Югры" Константина Майорова (№51) наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.12.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.