"Медвешчак" забросил в ворота "Слована" шесть безответных шайб

Хорватский "Медвешчак" на своем льду разгромил братиславский "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился победой команды из Загреба со счетом 6:0. "Медвешчак" одержал вторую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Слован" (Братислава) – 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Голы: Ларкин – 1, 15:56 – 1:0. Жиру – 4 (бол., Батлер, Геноуэй), 19:24 – 2:0. Брюле – 5, 21:11 – 3:0. Хедберг – 2 (Крейчик, Батлер), 25:12 – 4:0. Глумак – 2 (мен.), 29:40 – 5:0. Жиру – 5 (бол., Геноуэй, Безина), 38:45 – 6:0.

Вратари: Тэйлор – Браст (Погге, 29:40).

Штраф: 20 – 16.

Броски: 28 (13+14+1) – 31 (9+9+13).

Судьи: Рогачев, Сидоренко.

30 сентября. Загреб. Dom Sportova.