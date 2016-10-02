"Медвешчак" прервал победную серию СКА, Дадонов сделал хет-трик

"Медвешчак" победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Хорватии трижды выходил вперед, но армейцы сравнивали счет и перевели встречу в овертайм. В составе СКА хет-трик оформил Евгений Дадонов. У команды из Санкт-Петербурга прервалась пятиматчевая победная серия, в таблице Западной конференции она занимет второе место, уступая ЦСКА. "Медвешчак" идет на "Западе" 12-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - СКА (Санкт-Петербург) - 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Батлер - 2, 4:06 - 1:0. Дадонов - 4 (Гусев, Шипачев), 4:49 - 1:1. Брюле - 6 (бол., Крейчик, Паре), 8:48 - 2:1. Дадонов - 5 (бол., Гусев, Белов), 27:24 - 2:2. Мертль - 1 (бол.), 39:51 - 3:2. Моррисонн - 2 (Хедберг, Паре), 44:12 - 4:2. Дадонов - 6 (Шипачев, Хафизуллин), 50:14 - 4:3. Барабанов - 10 (Ковальчук, Коскинен), 57:10 - 4:4. Безина - 1 (бол., Крейчик, Геноуэй), 61:19 - 5:4.

Вратари: Тэйлор - Коскинен.

Штраф: 35 - 10.

Броски: 23 (7+9+4+3) - 31 (10+5+16+0).

Судьи: Оленин, Сидоренко.