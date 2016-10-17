"Медвешчак" прервал 8-матчевую победную серию "Ак Барса"

"Медвешчак" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ак Барс" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Томаш Мертль.
У казанцев прервалась победная серия из восьми матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Медвешчак" (Загреб) - "Ак Барс" (Казань) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Макмиллан - 5 (Паре, Безина), 4:32 - 1:0. Малыхин - 6 (бол., Попов, Глинкин), 13:48 - 1:1. Мертль - 5 (Парлетт, Моррисонн), 47:59 - 2:1.
Вратари: Тэйлор - Галимов (59:51).
Штраф: 10 - 6.
Броски: 25 (4+8+13) - 29 (10+10+9).
Судьи: Беляев, Кулаков.
17 октября. Загреб. Dom Sportova.