Майк Кинэн: "Авангард" не дал нам ни одного шанса"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (0:3) отметил, что перенос домашнего матча китайского клуба в Челябинск никак не повлиял на рабочий процесс. Специалист также добавил, что омичи не оставили шансов его команде.

– Прежде всего, поздравления команде соперников, – сказал Кинэн. – Игра была упорной до определенного момента. Ни одной команде не удалось реализовать большинство. Это говорит о том, что хорошие бригады меньшинства у обеих команд. В итоге "Авангард" оказался более нацеленным на ворота и был вознагражден за это. Нам не дали ни одного шанса, надо отметить великолепную игру голкипера соперников.

– Сегодня впервые не играл Юйэнь. В чем причина?

– У нас достаточно глубокий состав нападения. Это способствует конкуренции.

– Переносы домашних матчей как то влияют на команду?

– Нет, у нас достаточно стабильная команда и стабильный процесс. Да, действительно получилось так, что мы проводим домашний матч в Челябинске, но в целом на рабочий процесс это не повлияло.

– Можно ли сказать, что в концовке, когда играли шесть на пять, может быть, немного не повезло?

– Я уже отметил очень хорошую игру вратаря хозяев, он действительно сыграл великолепно и находится в отличной форме. Да, у нас были шансы, но ничего не поделаешь. (Анна ЛЕВЧЕНКО)