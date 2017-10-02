Матч "Куньлунь" - "Лада" не будет перенесен

Генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин заявил, что выездной матч тольяттинцев против "Куньлуня" в рамках регулярного чемпионата КХЛ не будет перенесен. Встреча состоится 4 октября.

- Мы завтра отправляемся (в Шанхай. - Прим. "СЭ"), надеюсь, все будет хорошо, - цитирует ТАСС Вдовина. - Первоначально "Куньлунь" просил поменять место проведения, но этого не произошло. Позднее этот вопрос мы решили, мы, как и Магнитогорск ("Металлург" - Прим. "СЭ"), туда летим, теперь все зависит от перевозчика, смогут ли туда нас отвезти. Все по плану, игру никто не переносил и не отменял.

Ранее сообщалось, что лига решила перенести несколько игр китайского клуба из-за невозможности организации матчей в Шанхае, где клуб проводит встречи, из-за государственных мероприятий в столице страны. По этой причине на неопределенный срок был перенесен матч "Куньлуня" против "Трактора", который был запланирован на 2 октября.