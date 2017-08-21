Манчини и аргентинцы "Зенита" посетили матч СКА - ЦСКА

За ходом стартового матча сезона в КХЛ между СКА и ЦСКА из вип-ложи "Ледового" наблюдает главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Также игру посетили все аргентинские легионеры сине-бело-голубых - Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Эмануэль Маммана и Матиас Краневиттер и тренер клуба Анатолий Тимощук. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
- СКА СПб
- Зенит СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Анатолий Тимощук
- Роберто Манчини
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
Материалы других СМИ
Доктор Хряк
Индейцам в диковинку хоккей. Это то же самое русскому смотреть на вонючих тёлок)))
21:54
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
приобщаются.
21:25
Спринт
В Аргентине на юге зима еще суровее, чем в Питере. А на западе вдоль всей горной системы снег не тает круглый год.
21:17
эдпитер
для них экзотика)) Так что все нормально. Когда-то Витселя, который родом с острова Доминика в Карибском море спросили, где он провел зимний отпуск, наверное на Карибах? Витсель ответил, что ему тропики надоели, он с удовольствием провел отпуск в зимнем Питере,да еще и свою родню и своих друзей привез, для них это экзотика.
21:08
Гетеродин
Люди, наверно, впервые в жизни побывали на хоккее.
20:59