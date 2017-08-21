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20:46 | Хоккей — КХЛ

Манчини и аргентинцы "Зенита" посетили матч СКА - ЦСКА

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За ходом стартового матча сезона в КХЛ между СКА и ЦСКА из вип-ложи "Ледового" наблюдает главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Также игру посетили все аргентинские легионеры сине-бело-голубых - Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Эмануэль Маммана и Матиас Краневиттер и тренер клуба Анатолий Тимощук. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча СКА - ЦСКА

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Материалы других СМИ
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Доктор Хряк

Индейцам в диковинку хоккей. Это то же самое русскому смотреть на вонючих тёлок)))

21:54

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

приобщаются.

21:25

Спринт

В Аргентине на юге зима еще суровее, чем в Питере. А на западе вдоль всей горной системы снег не тает круглый год.

21:17

эдпитер

для них экзотика)) Так что все нормально. Когда-то Витселя, который родом с острова Доминика в Карибском море спросили, где он провел зимний отпуск, наверное на Карибах? Витсель ответил, что ему тропики надоели, он с удовольствием провел отпуск в зимнем Питере,да еще и свою родню и своих друзей привез, для них это экзотика.

21:08

Гетеродин

Люди, наверно, впервые в жизни побывали на хоккее.

20:59