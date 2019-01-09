Малкин перечислил 4 миллиона рублей пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин перечислил четыре миллиона рублей на счет сбора пожертвований для пострадавших от взрыва дома в Магнитогорске, сообщает официальный сайт "Металлурга" из одноименного города.

Напомним, что 31 января 2018 года в Магнитогорске при взрыве бытового газа рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек.

– 31 декабря в Магнитогорске произошла трагедия, которая не оставила безучастным практически никого, – говорится в заявлении "Металлурга" на сайте. – Сегодня, 9 января 2019 года Евгений Малкин в разговоре с руководителями "Металлурга" сообщил, что он перечислил на официальный счет "Кредит Урал Банка", предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, сумму, эквивалентную четырем миллионам рублей.

Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на соответствующий банковский счет в скором времени. Ранее сообщалось, что четыре миллиона рублей были собраны совместно Малкиным и его одноклубниками.

Малкин является воспитанником "Металлурга". Выступал за российский клуб с 2003 по 2006 год и с 2012 по 2013.