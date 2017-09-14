Максим Трунев: "Переход в "Спартак" стал лучшим подарком на день рождения"

Нападающий "Спартака" Максим Трунев в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что рад своему переходу в московскую команду. Отметим, что форвард ранее выступал за "Северсталь".

– Вы очень неожиданно оказались в "Спартаке". Можете рассказать предысторию, как это произошло?

– За неделю до старта предсезонного сбора в "Северстали" мне объявили, что меня будут менять. И этот обмен длился два месяца. Процесс затянулся, и играть мне не давали ни на предсезонке, ни в официальных матчах. В итоге по обоюдному согласию сторон мы расторгли контракт с клубом, и так я оказался в "Спартаке".

– Новость о переходе в "Спартак" стала для вас самой радостной за последнее время?

– Да, тем более, что она пришла в день моего рождения. Было вдвойне приятно получить такой подарок – начать снова играть в хоккей. Сейчас нет времени на раскачку – нужно набирать обороты.

– Придя в раздевалку "Спартака", увидели знакомые лица?

– Конечно, с некоторыми ребятами уже был близко знаком. Например, с Толей Никонцевым мы вместе играли в Череповце. Он, кстати, пригласил меня к себе погостить, пока я не найду квартиру. Спасибо ему большое. Со многими был знаком заочно – все равно так или иначе друг друга знаешь. Давно уже играем, выходим на лед друг против друга или в одной команде.