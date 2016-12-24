Максим Талбот: "В России все оказалось намного лучше, чем я думал"

Нападающий ярославского "Локомотива" Максим Талбот в интервью "СЭ" подчеркнул, что перед приездом в Россию у него были не слишком большие ожидания от новой страны. После проведенных месяцев в Ярославле канадец остался доволен увиденным.

– Как все-таки правильно произносить ваше имя? А то многовато разночтений.

– Максим Талбот, эта буква "Т" на самом деле произносится. А ударение на второй слог. Странно, что меня спрашивают об этом только сейчас. Но, с другой стороны, неудивительно. Я ведь впервые в России. Никогда так далеко не забирался.

– И что вас подвигло на это?

– Весной мы обсуждали с женой, что делать дальше, какими могут быть наши планы. Пытаться ли остаться в НХЛ или попробовать себя в Европе. В Швейцарии или, скажем, в Германии. И тут мне позвонили из "Локомотива". Практически сразу я взялся за изучение этого варианта, стал обзванивать друзей, чтобы узнать побольше о КХЛ. Варламов же играл в "Локомотиве", а мы вместе за "Колорадо" выступали, Мартен Сен-Пьер сейчас в "Барысе", Дэнни Гру поиграл тут, в общем, с многими нынешними кахаэловцами я пересекался. Обзвонил всех, с кем был знаком. Ну а когда переговоры обрели более серьезный характер, я позвонил Стаффану Крунваллю и Петри Контиоле, чтобы узнать еще чуть больше. Но, так или иначе, я же никогда не был в России. Поэтому я был готов ко всему. Ну или, скажем так, планка ожиданий была не очень высокой. И вот сейчас, а позади уже много месяцев, ведь я приехал в команду 3 июля, я могу сказать, что все оказалось намного лучше, чем я думал. Партнеры, быт, менеджмент, медицинское сопровождение, атмосфера, арены, уровень игры – во всем этом сплошной позитив.

– Но ведь были уже у вас варианты в той же Швейцарии, где одни только расстояния намного меньше, а уровень зарплат и хоккея более или менее сопоставим. Почему Россия?

– По одной простой причине: я по-прежнему считаю, что КХЛ – вторая лига мира. Ну, и во-вторых, "Локомотив" позвонил первым, клуб проявил серьезный интерес, а это всегда греет душу игрока. Тем более что все говорили мне, что Ярославль – прекрасное место для игры в хоккей. Так что я сказал жене: а давай попробуем!

– Жену-то перевезли сюда?

– Она уже в августе переехала сюда. Вместе с нашими детьми: одному два с половиной года, другому 11 месяцев. Она всем довольна. В общем-то, именно мнение Синтии и дало толчок моему переезду. Дети у меня маленькие, и мне кажется, что для них поездка в Россию – это замечательное приключение. Джексон уже знает несколько русских слов: привет, спасибо, пожалуйста (произносит по-русски. – Прим. авт.). Мой сын дважды в неделю ходит в русский садик. И я считаю, что нахождение здесь его только обогатит. В конце концов, далеко не каждый может сказать: "А я жил в России". Конечно, он еще маленький, но тем не менее.

– Некоторые иностранцы считают, что жизнь в России – это сплошной хардкор.

– Немало, конечно, в России удивительного. Машины, ездящие без бамперов. Постоянные рукопожатия, хотя я считаю, что это прекрасный жест вежливости. В каком-то смысле объединяющий. Удивило меня, что можно покататься по парку на пони. И не только по парку. Необычно. С едой, что меня особо беспокоило, нет никаких проблем. Мы привыкли есть органические овощи, все это можно тут найти. Иногда приходится использовать переводчик в телефоне, но это же мелочь. А так – все здорово, есть в этом особенный шарм даже. Родственники и друзья постоянно приезжают – им нравится. Да, есть этот языковой барьер, который изначально кажется непреодолимым. Но стоит приехать – ты понимаешь, что ошибался, поскольку люди в России ну очень отзывчивы и по-настоящему приветливы, пусть со стороны может показаться, что это не так. Поэтому мне было очень легко адаптироваться.

– Ваша жена – Синтия Фанюф – известная фигуристка, двукратная чемпионка Канады. Уроки катания у нее не берете?

– Мы начали встречаться уже после того как она завершила карьеру. И поначалу у нас бывали забавные разговоры после матчей. Она, например, спрашивала: "Ты что, сегодня был уставшим?". Я поднимал брови, и она объясняла: "У тебя посадка была не такой низкой, как обычно, ногами недорабатывал". Это, конечно, было забавно, но мы эти разговоры быстро прекратили. Хотя здорово иметь рядом человека, который в этом разбирается получше меня. И когда мой сын встанет на коньки, Синтия обязательно будет его первым педагогом. Потому что она круто катается, в отличие от меня (смеется). (Игорь ЕРОНКО)