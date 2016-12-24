Максим Талбот: "Мы с Малкиным хорошие друзья"

Нападающий "Локомотива" Максим Талбот в интервью "СЭ" отметил, что хорошо дружит с форвардом "Питтсбурга" Евгением Малкиным. Игрок вспомнил момент из финала Кубка Стэнли-2009, в котором россиянин пошутил про "плохие руки" канадца.

– Первое, что я вспомнил, когда было объявлено о вашем переходе в "Локомотив", – знаменитая пресс-конференция во время финала Кубка Стэнли-2009, на которой Евгений Малкин сказал: "Max has a little bit bad hands" ("У Талбота немножко плохие руки". – Прим. авт.).

– О, да (смеется). Это и в памяти иногда всплывает, и натыкаюсь я на ролики с этой пресс-конференцией периодически. Это был очень веселый и классный момент. Знаете, в плей-офф, а особенно в финале, все так напряжены, зажаты даже, а тут Малкин выдает такое, над чем все потом смеются. Разумеется, это помогает, раскрепощая. Это было круто. Мы с ним хорошие друзья, и он классно пошутил. С другой стороны, он был совершенно прав (смеется). Это же правда. Кстати, мы не так давно играли в Магнитогорске с "Магниткой", так отец Джино пришел на раскатку, чтобы повстречаться со мной. Я очень рад, что мы дружим с Евгением.

– Несмотря на "плохие" руки, оба гола "Питтсбурга" в седьмом матче того самого финала-2009 против "Детройта", в том числе – победный, забили именно вы.

– Пожалуй, лучший момент всей жизни. За год до того мы проиграли в финале тому самому "Детройту" и мечтали отомстить. На самом деле, наверное, весь тот плей-офф – то, чем я горжусь. Я, кажется, забил 8 голов в 24 матчах. Но седьмая игра – это для меня игра мечты. Эти мои голы пришли в самое нужное для того время. Хотя мне, конечно, повезло играть тогда в тройке с Малкиным. И первый гол в финале я забил как раз с его передачи. Правда, что ни говори, куда важнее, что мы выиграли Кубок Стэнли, чем я забил.

– Если дать вам десять попыток на то, чтобы снова попасть в девятку ворот Криса Осгуда – тот самый победный гол Кубка Стэнли-2009, – сколько раз вы попадете?

– Этот бросок нельзя назвать удачей. На самом деле с некоторых ракурсов видно, что Оззи слегка потерял ворота. Тем более что этот бросок – с ходу с левого фланга в противоход в дальний верхний угол – я не раз успешно применял в течение моей карьеры. Да и сейчас могу, наверное (смеется).

– За пару секунд до финальной сирены у Лидстрема был потрясающий шанс сравнять счет.

– И я в тот момент был на площадке. Пытался сблокировать бросок с левого фланга Рафалски, бросился на лед, но шайба меня миновала, и у Никласа появился шанс ее добить в ворота. Уже лежа смотрел, как Крэйг Адамс, замечательный боец, бросается под бросок лицом вперед. Лидстрем бросок все равно нанес, и тогда Флери выдал один из лучших сэйвов, что я когда-либо видел. И в такой вот момент! Ник был великим защитником, но Флери оказался сильнее. (Игорь ЕРОНКО)