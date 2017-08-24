Макар Хабаров: "Северстали" немного не повезло в матче с "Авангардом"

Защитник "Северстали" Макар Хабаров считает, что его команде в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (0:1 ОТ) не хватило реализации моментов. Для него это был дебют в лиге.
– Первый матч в КХЛ – каким он стал для вас?
– Уровень отличается, конечно. Выше скорости – значит, нужно и думать быстрее. Игроки более габаритные, поэтому нужно правильно выбирать позицию, чтобы тебя не обкатывали. А так в принципе все похоже.
– Ожидали, что сегодня получите столько много игрового времени?
– Я был готов к этому.
– Какой в целом получился матч?
– Неплохая игра. Встречались два равных соперника. Где-то немного нам не повезло. Не реализовали свои моменты просто.
– Как защитник готовились как-то особо к "шведскому" нападению Омска?
– Нет. Я ко всем соперникам одинаково подхожу. Нем каких-то особых приемов против кого-то конкретно.
– Тренер сегодня остался доволен действиями обороны?
– Повторюсь, мы на протяжении всей игры выполняли тренерскую установку. Просто немного не повезло нам в конце. (Анна ЛЕВЧЕНКО)