Магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Нефтехимиком"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Нефтехимиком" (2:1 Б). Автором победной шайбы в серии буллитов стал нападающий Сергей Мозякин.После 27 игр команда Ильи Воробьева имеет в активе 58 очков, отставая от лидера "Востока" – "Ак Барса" – на 2 балла.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" Мг (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мозякин - 19 (Ли, Зарипов), 17:33 - 1:0. Секстон - 7 (Березин), 35:07 - 1:1.

Нереализованный буллит: Куликов (43:15, Нефтехимик).

Победный буллит: Мозякин.

Вратари: Кошечкин - Лисутин.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 40 (8+15+15+2) - 31 (10+10+10+1).

Судьи: Балушка, Гамалей.

8 ноября. Магнитогорск. "Арена Металлург".