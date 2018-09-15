"Магнитка" – "Трактор": 11 шайб в огненном дерби

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Трактору" (5:6). Победу гостям в уральском дерби принес Рихард Гюнге.

В составе "Магнитки" 3 очка набрали защитник Алексей Береглазов (1+2) и форвард Павел Варфоломеев (0+3), у гостей – Гюнге (2+1).

Отметим, что 37-летний капитан хозяев Сергей Мозякин набрал свое 799-е очко в КХЛ.

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"Металлург" (Магнитогорск) – "Трактор" (Челябинск) – 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Голы: Стоа – 1 (Шинин, Глинкин), 1:42 – 0:1. Кравцов – 1 (Стоа, Глинкин), 6:14 – 0:2. Пакаринен – 1 (Вольски, Расмуссен), 7:48 – 1:2. Любимов – 2 (Варфоломеев), 13:40 – 2:2. Полыгалов – 3 (Желдаков, Кравцов), 21:28 – 2:3. Щехура – 2 (бол., Гюнге, Полыгалов), 24:11 – 2:4. Береглазов – 2 (Мозякин, Кулемин), 31:40 – 3:4. Язьков – 1 (Береглазов, Варфоломеев), 33:35 – 4:4. Гюнге – 1 (Бергстрем, Бэйлен), 36:07 – 4:5. Пакаринен – 2 (бол., Береглазов, Варфоломеев), 40:16 – 5:5. Гюнге – 2 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 52:52 – 5:6.

Вратари: Кошечкин (57:59) – Демченко.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 29 (9+9+11) – 23 (6+12+5).

Судьи: Кулев, Морозов.

15 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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